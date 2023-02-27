Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!

Merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 12'inci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye siyaset tarihine iz bırakmış isimlerden olan merhum Eski Başbakan Necmettin Erbakan için vefatının 12’nci yılında Zeytinburnu Merkez Efendi'deki anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve birçok vatandaş katıldı.

Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!

OĞLU FATİH ERBAKAN KONUŞTU

Anma töreninde konuşan Necmettin Erbakan'ın oğlu Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Cenab-ı Allah cennetinde inşallah bizleri buluştursun. Kendisiyle birlikte Hatice Erbakan annemiz ve Sabiha Erbakan yengemizi ve Erbakan ailemizdeki bütün geçmişlerimizi de rahmetle anıyoruz. Erbakan hocamız denildiği zaman aklımıza gelmesi gereken ilk cümle ‘İslamsız saadet olmaz’ cümlesidir. Erbakan hocamızın bütün mücadelesi, bütün attığı adımlar ve eylemleri dönüp dolaşıp bu temel gerçeğe dayanıyor. İnşallah milli görüşün ikinci 50 yılında merhum Erbakan hocamızın gösterdiği hedefleri hep birlikte en kısa zamanda yaşamayı, yaşanabilir Türkiye’yi ve adil bir dünya kurmayı inşallah bizlere nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!

"HOCAMIZ TÜRK SİYASETİNİN FORMATINI DEĞİŞTİREN BİR İNSANDIR"

Erbakan’ın siyasetinden feyz aldığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta şunları söyledi:

“Bugün kıymetli büyüğümüzün ölümünün 12’nci yılında mezarı başında yad etmeye geldik. Hocamızı herkes iyi bir siyasetçi olarak bilir, çünkü Türk siyasetinin formatını değiştiren bir insandır. Ama kendisi iyi bir bilim adamıdır. Yaşadığımız süreçte kendisinden ufuk anlamında, Türkiye’nin geleceği hakkında tespitler anlamında çok istifade ettiğimizi ifade etmek isterim. Onun güçlü Türkiye sevdası vardı. Bu vesileyle kendisini mezarı başında, onunla siyaset yapan ve ondan büyük feyz alan bir insan olarak yad etmek istedik. Allah mekanını cennet eylesin."

İmamların Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreni, dua edilerek son buldu.

Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!

Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı! Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı! Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı! Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı! Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı! Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı! Türk siyasetinin Erbakan Hocası Necmettin Erbakan, mezarı başında anıldı!

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