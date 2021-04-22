Bursa’da bir evin mutfağından çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!Vatandaşlar yaşananları anlattı, Balıkesir'de 4.0 şiddetinde depremAnkara’da 2 otomobil birbirine girdi: Feci kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandıKöpeğe çarpmamak için kaza yaptı! Kazada yaralanan Olur Kaymakamı taburcu olduSiirt İl Özel İdaresi Spor, Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAlanya Kestelspor, Modafen Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu2020-2021 Gölcükspor, Cizre Spor maç özeti, maç sonucuBozova Belediye Başkanı vatandaşa müjdeyi verdi!Afra Saraçoğlu kendisine hediye aldı, fiyatı dudak uçuklattı!23 Nisan Cuma yasak mı 2021? 23 Nisan Genelgesi 2021!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türk sporcular şampiyonaya hazırlanıyor, Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak

Türk sporcular şampiyonaya hazırlanıyor, Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak

Avrupa Badminton Şampiyonası 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da yapılacak. Kiev'deki organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcunun temsil edeceği öğrenildi.

Türk sporcular şampiyonaya hazırlanıyor, Avrupa Badminton Şampiyonası Ukrayna'da yapılacak

Avrupa Badminton Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Karşılaşmalar 27 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'da yapılacak. Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'deki organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.

TÜRK SPORCULARIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Şampiyonada kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, tek erkekler kategorisinde Emre Lale, çift kadınlar kategorisinde Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, çift erkekler kategorisinde Mehmet Çapar-Emre Sönmez, karışık çiftler kategorisinde ise Zehra Erdem-Emre Sönmez milli formayı giyecek. Avrupa Badminton Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampı, Ankara-Keçiören'deki Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde devam ediyor. Milliler 23 Nisan'da hava yoluyla Ukrayna'ya hareket edecek.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT