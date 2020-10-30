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Türk Tabipler Birliği kötü haberi paylaştı: Acımız tarifsiz

Türk Tabipler Birliği'nin sosyal medya hesabından bugün İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in eşi ve çocuğunun depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Türk Tabipler Birliği kötü haberi paylaştı: Acımız tarifsiz

Türk Tabipler Birliği'nin sosyal medya hesabından bugün İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in eşi ve çocuğunun deprem hayatını kaybettiği belirtildi.

Türk Tabipler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in değerli eşi ve iki çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik.

Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun. 

Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz. 

Kalbimiz İzmir'le"

Türk Tabipler Birliği kötü haberi paylaştı: Acımız tarifsiz

NURİ SEHA YÜKSEL KİMDİR?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Nuri Seha Yüksel, aile hekimi ve sosyologtur.

Nuri Seha Yüksel, İzmir Bornova 17. nolu Altındağ-1 Aile Sağlı Merkezinde aile hekimi olarak görevine devam etmektedir. Birinci basamakta koruyucu hekimliği gereklerini yerine getiren Yüksel, Poliklinik hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

Türk Tabipler Birliği kötü haberi paylaştı: Acımız tarifsiz

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