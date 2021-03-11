Türk Tabipler Birliği'nden korkutan açıklama: Bu şartlarda normalleşmeye geçmek mümkün değil! Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, normalleşmeyle artan vaka sayılarına dikkat çekerek yaptığı açıklamada, “Bu şartlarda normalleşmeye geçmek mümkün değil. Bu kontrolsüz bir normalleşme olur” ifadelerini kullandı. Ökten, turuncu ve kırmızı illerde tedbirlerin artmsı gerektiğini söyledi.

1 10 Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten tarafından yapılan açıklamalarda, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte pozitif vaka sayılarının artmasına dikkat çekilerek bu şartlar altında normalleşmenin mümkün olmadığı, normalleşmeye gidilmesi halinde bunun kontrolsüz bir normalleşme olacağı ifade edildi.