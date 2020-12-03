Türk Tabipleri Birliği paylaştı! İşte koronavirüsün kapalı alanda yayılma anı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından koronavirüsün kapalı ortamlarda havada nasıl yayılıp bulaştığını gösteren bir video yayınladı. 1'i Kovid-19 pozitif 6 kişi üzerinden o anların gösterildiği video sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlendi.
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03 Aralık 2020 Perşembe 09:24
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