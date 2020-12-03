Türk Tabipleri Birliği paylaştı! İşte koronavirüsün kapalı alanda yayılma anı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından koronavirüsün kapalı ortamlarda havada nasıl yayılıp bulaştığını gösteren bir video yayınladı. 1'i Kovid-19 pozitif 6 kişi üzerinden o anların gösterildiği video sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlendi.