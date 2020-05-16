Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'ye virüsü bulaştıran iki ülkeyi açıkladı

Dünya ve Türkiye'nin küresel problemi olan Kovid-19 salgınına ilişkin olarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid-19 Danışma ve İzleme Kurulu, hazırladığı iki aylık değerlendirme raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda, Türkiye'de görülen virüsün genetik yapısının incelenmesi sonucu Kovid-19'un ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve İran kökenli olduğu vurgulandı.144 sayfalık raporda ise, Türkiye'nin milyon kişi başına günlük doğrulanmış ölüm sayısı bakımından ilk 30 günde İran ile benzerlik gösterdiği, daha sonra günlük ölüm sayısının İran'dan düşük seyrettiği, Bulgaristan ve Yunanistan'da ise günlük doğrulanmış ölüm sayısının Türkiye'den düşük olduğu bilgileri dikkat çekti.

23 MART-13 MAYIS ARASINDA 902 PERSONELE KOVİD-19 BULAŞTI

23 Mart ile 10 Mayıs tarihleri arasında TTB tarafından bizzat tespit edilen Kovid-19 tanısı almış sağlık çalışanı sayısının 902 olduğu, bu kişilerin yüzde 77.8'inin hastanelerde, yüzde 18.2'sinin Aile Sağlık Merkezleri ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalıştığının tespit edildiği dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Kovid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının büyük bölümünü ise iç hastalıkları ve alt dallarında çalışanlar ile acil servis ve göğüs hastalıkları kliğini çalışanları oluşturuyor. Rapora göre Kovid-19 tanısı konan hekimlerin yüzde 58.8'i erkek.

"HİDROKSİKLOROKİN İLACINA YÖNELİK BELİRSİZLİK VAR"

Raporda diğer dikkat çeken kısımlardan birini de "hidroksiklorokin" etken maddeli ilacın etkinliğine yönelik belirsizlik olduğuna vurgu yapılan kısımlar oluşturdu. Bu kısımda şu ifadelere yer verildi:

"Laboratuvar ortamındaki çalışmalarda gösterilmiş olmasına rağmen klinikte sınırlı sayıda kontrollü çalışma mevcuttur ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar çelişkilidir. Çin'de yapılan çalışmada Klorokin'in Kovid-19 hastalığında zatürre gelişimini önlediği, radyolojik bulguların iyileşmesinde etkili olduğu, PCR negatifleşme süresini kısalttığı ve hastalık seyrini iyileştirdiği gösterilmiştir.Çin'de yapılan başka bir kontrollü çalışmada ise 'hidroksiklorokin'in Kovid-19 hastalığında konvansiyonel tedaviye göre başarısı ve güvenilirliği araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda 'hidroksiklorokin' tedavisinin yedinci gün sonunda viral yükü azaltmadığı gösterilmiştir."

FAVİPİRAVİR, ÖKSÜRÜK VE ATEŞ YÜKSELİĞİNİ İYİLEŞTİRMEDE ETKİLİ

Raporda "favipiravir" için de sınırlı sayıda çalışma yapıldığına yer verilirken, söz konusu ilacın öksürük ve ateş yüksekliğini iyileştirmede daha etkin olduğu belirtildi."Favipiravir"in klinik kullanımında farklı öneriler mevcut olduğuna dikkat çekilirken, "Bazı çalışmalarda ilk gün 12 saatte yüksek doz önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde ise ağır seyirli zatürre ve hidroksiklorokin tedavisi alırken kliniği ağırlaşan ya da zatürre bulguları ilerleyen olgularda 'favipiravir' ilk gün yükleme dozunu takiben beş gün süre ile önerilmektedir.Bununla birlikte Avrupa ve Amerika'da yayınlanmış tedavi rehberlerinde 'favipiravir'den bahsedilmemektedir" denildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 38 bin 565 test yapıldı. Bu kapsamda 1708 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 48 hasta vefat etti, 2 bin 103 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 547 bin 389, vaka sayısı 146 bin 457, vefat sayısı 4 bin 55, yoğun bakımdaki hasta sayısı 944, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 490, iyileşen sayısı 106 bin 133 oldu.

KOCA: YENİ HAYAT TARZIMIZI KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu, maske + 1, 5 metre sosyal mesafe." paylaşımında bulundu.