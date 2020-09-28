Koronavirüs salgını sürecinde açıklamalarıyla dikkat çeken bir kurum olan Türk Tabipleri Birliği çok sayıda siyasetçinin tepkisini çekmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli TTB'nin kapatılmasını bile istemişti. Tartışmaların odağında olan Türk Tabipleri Birliği 72’nci Büyük Kongresi’ni dün (27 Eylül) Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası kantininde gerçekleştirdi. (TTB) Merkez Konsey seçimlerinde, "Etkin Demokratik TTB" grubu seçimi kazanırken Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da başkan seçildi. Bu kapsamda Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

PROF.DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 1959 yılında dünyaya geldi. 61 yaşında olan Fincancı, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev almıştır.

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilmektedir.

2003 yılından bu yana Evrensel gazetesi köşe yazarıdır.

Fincancı, 20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılmaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi. 30 Haziran 2016'da, Erol Önderoğlu ile birlikte tahliye edildi.