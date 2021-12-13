Türk Tabipleri Birliği(TTB) duyurdu: Grev kararı alındı! Doktorlar 15 Aralık'ta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Şimdi G(Ö)REV zamanı" ifadesi kullanılarak," 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV’deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.

VATANDAŞLAR NE YAPACAK?

Söz konusu açıklama sonrası doktor randevuları olan vatandaşların 15 Aralık Çarşamba günü ne yapacakları ise merak konusu oldu. Grevin olması durumunda mağdur olan vatandaşların doktorlara vereceği tepki sonrası şiddet olaylarının yaşanabileceğinden endişe ediliyor.

Şimdi G(ö)REV zamanı



15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV’deyiz.



Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır.



? Basın açıklaması: 13 Aralık Pazartesi

?TTB Genel Merkezi — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 12, 2021

GREV KARARININ TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca TBMM'de sağlık sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeleri içeren kanun teklifinin içeriğinin genişletilmesi için kanunun geri çekilmesi sonrası TTB'nin grev kararı alması dikkat çekti. Ayrıca komisyon bugün toplanarak söz konusu maddeleri yeniden görüşecek.