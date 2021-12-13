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  3. Türk Tabipleri Birliği(TTB) duyurdu: Grev kararı alındı! Doktorlar 15 Aralık'ta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği(TTB) duyurdu: Grev kararı alındı! Doktorlar 15 Aralık'ta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), doktorların 15 Aralık günü iş bırakacaklarını, Acil Servis dışında vatandaşlara hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Türk Tabipleri Birliği(TTB) duyurdu: Grev kararı alındı! Doktorlar 15 Aralık'ta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Şimdi G(Ö)REV zamanı" ifadesi kullanılarak," 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV’deyiz.  Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır." denildi.

 

Türk Tabipleri Birliği(TTB) duyurdu: Grev kararı alındı! Doktorlar 15 Aralık'ta iş bırakacak

VATANDAŞLAR NE YAPACAK?

Söz konusu açıklama sonrası doktor randevuları olan vatandaşların 15 Aralık Çarşamba günü ne yapacakları ise merak konusu oldu. Grevin olması durumunda mağdur olan vatandaşların doktorlara vereceği tepki sonrası şiddet olaylarının yaşanabileceğinden endişe ediliyor. 

 

 

GREV KARARININ TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca TBMM'de sağlık sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeleri içeren kanun teklifinin içeriğinin genişletilmesi için kanunun geri çekilmesi sonrası TTB'nin grev kararı alması dikkat çekti. Ayrıca komisyon bugün toplanarak söz konusu maddeleri yeniden görüşecek.

Türk Tabipleri Birliği(TTB) duyurdu: Grev kararı alındı! Doktorlar 15 Aralık'ta iş bırakacak

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