Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış’tan açıklama:

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, "Askerime, polisime ve halkıma silah doğrultan ve bomba atan hain darbecileri kesinlikle kastetmedim. Niyetim, bir akademisyen olarak ülkemizin ileride yüz yüze kalabileceği bir sosyal yaranın büyümesini engellemekti. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğumdan dolayı çok üzgün olduğumun herkesçe bilinmesini ve özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim" dedi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, "15 Temmuz'u Anlamak" konulu panelde gerçekleştirdiği konuşmaya ilişkin bir açıklama yaptı. Yaramış, açıklamasında 14 Temmuz 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliği ile "15 Temmuz'u Anlamak" konulu bir panel düzenlediklerini ve panelin öncesinde bir selamlama konuşması yaptığını belirtti.

Konuşmasından önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunun izlendiğini aktaran Yaramış, şu ifadeleri kaydetti:

"Video çok güzel hazırlanmış ve etkileyiciydi. Çok duygulandığımı belirtmek isterim. O duygu yoğunluğu ile konuşma metnim önümde olmasına karşılık irticalen konuşmayı tercih ettim. Konuşmamın bir bölümünde; "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız; onları, bu toplumun içine dâhil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" şeklinde bir cümle kullandım. Cümlemde "karışmamış" kelimesi yerine sürçülisan ederek "karışmış" kelimesini kullanmışım. Konuşmam sırasında sarf ettiğim kelime yanlışlığını maalesef fark etmedim. Bilinmesini isterim ki, cümlemde kastettiğim kişiler; hain darbe teşebbüsüne karışmamış, örgüt üyesi olmamakla beraber örgütün ihanet tarafını görünce örgütle iltisakını kesmiş, nedamet duyan, pişman olan ve etkin pişmanlık gösterip FETÖ ile mücadeleye katkı verenlerdir. Bunların tekrar FETÖ'nün eline düşmemesi için toplum olarak kazanmalıyız ve sahip çıkmalıyız, dedim. Askerime, polisime ve halkıma silah doğrultan ve bomba atan hain darbecileri kesinlikle kastetmedim. Niyetim, bir akademisyen olarak ülkemizin ileride yüz yüze kalabileceği bir sosyal yaranın büyümesini engellemekti. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğumdan dolayı çok üzgün olduğumun herkesçe bilinmesini ve özrümün kabul edilmesini arz ve rica ederim."

Kaynak: İHA