SAKARYA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Türk Tarım Orman Sen Sakarya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu düzenlendi.



Adapazarı ilçesindeki Demiryol-İş Sendikası binasında düzenlenen kurula, Türk Tarım Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve delegeler katıldı.

Demirci, burada yaptığı konuşmada, Kamu-Sen olarak, uluslararası terminolojide de karşılığını bulan bir sendikal anlayışla çalıştıklarını belirterek, milleti ve devletini önceleyen bu anlayışla memurlar adına 1992 yılından bu yana mücadele ettiklerini ifade etti.

Akar ve Babaoğlu da birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.





Kaynak: AA