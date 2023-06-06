Türk tarım sektörü tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı

Türkiye'nin üretim ve ihracata odaklanan ekonomi politikaları, tarım sektörünün rekor kırmaya devam etmesini sağlıyor. Ocak-mayıs döneminde 14 milyar 58 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren tarım sektörü, tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı. Bu dönemde yüzde 4,8 artış gösteren tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,7 pay aldı.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren 10 sektörden 4'ü, yılın ilk 5 ayında ihracat rekoru kırdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri sektörleri, tarihin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 4 milyar 738 milyon dolar, yaş meyve ve sebze sektörü 1 milyar 424 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 480 milyon 269 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri sektörü ise 76 milyon 512 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

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Geçen yılın aynı dönemine göre, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yüzde 7,6, yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 22,5, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 188,8, süs bitkileri ve mamulleri sektörü ise yüzde 1,2 ihracat artışı kaydetti.

Ülkelere göre incelendiğinde, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Irak'a 837 milyon 249 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya Federasyonu'na 402 milyon 401 bin dolarlık dış satım yaptı. Zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya 172 milyon 874 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri sektörü ise Hollanda'ya 19 milyon 878 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

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Antalya, ihracatta süs bitkileri ve mamulleri ile yaş meyve ve sebze sektörleriyle öne çıktı. Antalya'dan 34 milyon 529 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri, 358 milyon 894 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi. İstanbul'dan 1 milyar 477 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, İzmir'den ise 213 milyon 27 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı gerçekleşti.

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