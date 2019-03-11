Türk Telekom - Anadolu Efes: 76 - 84

SALON : Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Özge Şentürk

TÜRK TELEKOM SK: Josua Landesberg 20, Yunus Emre Sonsırma 1, Kenny Gabriel 12, T.J Campbell 5, Vilademir Stimac 22, Metin Türen, Reggie Redding 14, Kaya Peker, Polat Kaya, Nusret Yıldırım, Ender Arslan 2

ANADOLU EFES SK: Rodrigues Beaubois 8, Doğuş Balbay 7, William Motum 28, James Anderson 3, Bryant Dunston 8, Vasilijie Micic 15, Sertaç Şanlı 10, Metecan Birsen 5

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

DEVRE: 36-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Türk Telekom, Anadolu Efes'i konuk etti. Ankara Spor Salonu'nda büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Anadolu Efes, Türk Telekom'u 84-76 mağlup etti.

Mücadeleye iki takım da hızlı başladı. Anadolu Efes'in hücumda Beaubois ve Dunston'la bulduğu sayılara, Türk Telekom'da Kenny Gabriel 3 sayılık şutları ile karşılık verdi. İlk çeyreği Türk Telekom 19-18 önde geçti. Kenny Gabriel bulduğu 9 sayı ilk çeyreğin yıldızı oldu. İkinci çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, William Motum ile sayılar buldu. Hücumda Redding ve Campbell ile etkili olan Türk Telekom soyunma odasına 36-36 eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte yaptığı savunma ile Türk Telekom'u durduran Anadolu Efes, hücumda etkili oldu ve üst üste sayılar buldu. Motum'un 3 sayı çizginisinin gerisiden bulduğu sayı ile skoru 43-37'ye getirdi. Üçüncü çeyreğin bitimine 4 dakika kala 10-0'lık seri ile farkı açan Anadolu Efes durumu 53-44 yaptı. Türk Telekom son bölümde rakibinin şutlarına engel olamadı ve Anadolu Efes üçüncü çeyreği çift haneli farkla önde geçti: 49-63

Dördüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Micic'in sayılarıyla farkı 20'ye çıkardı. Savunmada ve hücumda kontrolünü kaybeden Türk Telekom basit top kayıpları ile farkın açılmasını engelleyemedi. Anadolu Efes pota altındaki etkili oyunuyla ribaundlarda da üstlüklük kurdu. Sertaç, Anderson ve Beaubois ile etkisini artıran Anadolu Efes, son 4 dakikaya 80-60 önde girdi. Türk Telekom faul atışlarıyla sayı buldu ve son 1 dakika'da farkı 10'a indirdi. Kalan sürede Anadolu Efes hücumda hata yapmadı ve maçı 76-84 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA