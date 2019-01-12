Türk Telekom - Banvit: 66-87
TÜRK TELEKOM: Landesberg 10, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 4, Campbell 1, Stimac 22, Redding 14, Ender Arslan 6, Metin Türen, Kaya Peker 2, Polat Kaya, Nusret...
SALON: Ankara
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
TÜRK TELEKOM: Landesberg 10, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 4, Campbell 1, Stimac 22, Redding 14, Ender Arslan 6, Metin Türen, Kaya Peker 2, Polat Kaya, Nusret Yıldırım 2
BANVİT: Perez 7, Morgan 7, Neal 18, Shelton 20, Moore 5, Ragıp Berke Atar 12, Tolga Geçim 13, Rıdvan Öncel 3, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel 2, Şehmuz Hazer
1'İNCİ PERİYOT: 10-27
İLK YARI: 30-50
3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-72
5 FAUL: 36.52 Morgan (Banvit)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Banvit, deplasmanda Türk Telekom'u 87-66 mağlup etti.
DHA
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