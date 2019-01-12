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  3. Türk Telekom - Banvit: 66-87

Türk Telekom - Banvit: 66-87

TÜRK TELEKOM: Landesberg 10, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 4, Campbell 1, Stimac 22, Redding 14, Ender Arslan 6, Metin Türen, Kaya Peker 2, Polat Kaya, Nusret...

Türk Telekom - Banvit: 66-87

SALON: Ankara

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı

TÜRK TELEKOM: Landesberg 10, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 4, Campbell 1, Stimac 22, Redding 14, Ender Arslan 6, Metin Türen, Kaya Peker 2, Polat Kaya, Nusret Yıldırım 2

BANVİT: Perez 7, Morgan 7, Neal 18, Shelton 20, Moore 5, Ragıp Berke Atar 12, Tolga Geçim 13, Rıdvan Öncel 3, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel 2, Şehmuz Hazer

1'İNCİ PERİYOT: 10-27

İLK YARI: 30-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-72

5 FAUL: 36.52 Morgan (Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Banvit, deplasmanda Türk Telekom'u 87-66 mağlup etti.

DHA

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