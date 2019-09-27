Türk Telekom bu ay fatura almayacak mı Eylül 2019? Türk Telekom bu ay bedava mı?

İstanbul'da dün yaşanan büyük deprem sonrası Türk Telekom'lar hala çekmemeye devam ediyor. Türk Telekom kullanıcıları ulaşım ağındaki bu aksama sosyal medyada büyük tepki çekti. Deprem sonrası çoğu kişi uzaktaki tanıdıklarına ulaşmak için Whatsapp'ı kullanmak zorunda kaldı. Turkcell ve Vodafone hatlarında sorun kısa süre içinde düzelmesine rağmen, Türk Telekom'da sorun gece yarısına kadar devam etti. Bu aksama sonrası kullanıcılar Türk Telekom'un bu ay fatura almamasını istedi.

TÜRK TELEKOM ÇEKMEME SORUNU TWİTTER'DA TREND OLDU

Türk Telekom kullanıcıları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla operatörlerine eleştiri yağdırdı. Söz konusu eleştiriler sonrası yaşanan sıkıntı #Turktelekompismanlıktır hashtag'iyle Twitter'da trend oldu.



TÜRK TELEKOM BU AY FATURA ALMAYACAK MI?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda çoğu kişi "1 gün fatura geçse hattı kapatmayı biliyorsunuz. Fatura tutarını fazla göndermeyi biliyorsunuz. Saatlerdir çekmeyen şebekeyi nasıl telafi edeceksiniz?" paylaşımları yaparak Türk Telekom'un bu ay kullanıcılardan fatura almaması gerektiğini belirtti.

Türk Telekom hakkında yapılan paylaşımlar şu şekilde;