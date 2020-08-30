Türk Telekom DNS adreslerinden sitelere erişilemiyor!

İnternet kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri internet hızı ve Wi-Fi sinyal gücü problemleri oluyor. Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'da bugün yaşanan sorun ise bir çok kullanıcının bazı sitelere erişimde sorun yaşamaları yönünde oldu. Peki Türk Telekom DNS adreslerinden sitelere neden erişilemiyor?

Sabah saatlerinden beri Türk Telekom kullanıcıları bazi internet sitelerine erişimde sorun yaşadıklarına dair çeşitli platformlarda ifade etti. DNS ayarlarından kaynaklandığı düşünülen sorun ile ilgili resmi birimlerden bir açıklama ise henüz gelmedi.

DNS NEDİR? NE İŞE YARAR?

DNS, “Domain Name System” kelime grubunun baş harflerinden oluşur ve Türkçesi itibari ile “Alan Adı Sistemi” anlamına gelir. Web sitelerinin, IP (Internet Protokolü) ismi verilen adresleri ile www.site-adresi.com şeklindeki alan adları arasındaki ilişkiyi kurup ziyaretçilerin sunucuya, siteye bağlanmasına olanak sağlar. Bir nevi köprü görevi görüp yönlendirmeyi gerçekleştirir diyebiliriz.

DNS AYARLARI DEĞİŞTİRME

Windows + R kombinasyonu ile Çalıştır’ı açın,

ncpa.cpl yazarak enter’a basın,

Ethernet veya bağlı olduğunuz ağa sağ tıklayın,

Özellikler’e girin,

İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayın,

Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneğini aktif edin,

Google’ın DNS adreslerini girin: 8.8.8.8 / 8.8.4.4,

Çıkarken ayarları doğrula’yı aktif edin ve Tamam’a tıklayın,

İnternet hızınızı kontrol edin.

İnternet servis sağlayıcınızın DNS sunucuları kimi zaman yoğunluk yaşayabilir veya farklı sorunlar nedeniyle çökebilir. Bu durumlarda güvenilir DNS adresleri kullanmayı deneyebilirsiniz. Günümüzde en popüler DNS adresleri Google’a ait. 8.8.8.8 / 8.8.4.4 adreslerini girerek internet hızınızı test edebilirsiniz. Güncel DNS adresleri listesine buradan ulaşabilirsiniz.