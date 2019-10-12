Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 59-75

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı

TÜRK TELEKOM: Hunter 10, Metin Türen, Campbell 16, Muhammet Baygül 4, Fall 6, Johnson 11, Wiltjer 8, Polat Kaya, Şafak Edge, Egemen Güven 2, Enes Berkay Taşkıran 2

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 8, Williams 12, Melih Mahmutoğlu 11, Ahmet Düverioğlu 10, Sloukas 10, Ekrem Sancaklı, Ali Muhammed, Kalinic 10, Berkay Candan, Stimac 6

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

İLK YARI: 29-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-56

5 FAUL: 34.23 Wiltjer (Türk Telekom), 31.59 Leo Westermann (Fenerbahçe Beko)

Basketbol Süper Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Türk Telekom konuk ettiği Fenerbahçe Beko'ya 75-59 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Boyalı alanı iyi kullanan Fenerbahçe Beko, Williams ve Ahmet ile sayı üreterek durumu 9-6'ya getirdi. Fenerbahçe Beko'da Melih'in 3 sayılık basketine Türk Telekom'da Campbell 3 sayı ile karşılık verdi ve farkın açılmasını önledi: 9-12. Fall ile pota altında sayı üreten Türk Telekom, savunmada Fenerbahçe Beko'da Williams'ın sayılarına engel olamadı. Sarı lacivertli ekip ilk periyodu 21-14 önde tamamladı.

2'nci çeyrekte konuk ekip adına Derrick Williams 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı üretmeye devam ederek farkı 10 sayıya çıkardı: 16-26. Sayı farkını eritmek isteyen Türk Telekom, dengesiz hücum ederek sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko hızlı hücumlarla Sloukas ve Ahmet'in ikili oyunuyla farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 16-30. Karşılıklı sayılarla geçen ikinci çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 39-29 önde kapattı.

3'üncü çeyreğe Türk Telekom Hunter ve Fall'un bulduğu sayılarla 5-0'lık seri ile başladı. Fenerbahçe Beko'ya karşı iyi savunma yapan ev sahibi ekip, üst üste kullandığı faul atışlarıyla farkı 4 sayıya indirdi: 37-41. Campbell'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayıya Sloukas'ın basket faulü ile karşılık veren deplasman ekibi, farkın kapanmasını önledi: 40-46. Hücumda Wiltjer ve Hunter ile etkili olan mavi-beyazlı ekip, Westermann ve Sloukas'ın sayılarına engel olamadı ve periyodu Fenerbahçe Beko 56-45 önde kapattı.

Final periyoduna iyi hücum ederek başlayan Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Williams ile bulduğu sayılarla farkı 14'e çıkardı: 47-61. Hücumda Wiltjer ve Campbell ile sayılar bulan Türk Telekom farkı eritmeye çalışsa da savunmada Kalinic'in sayılarına engel olamayınca Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 75-59 kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA