Türk Telekom hisselerinin devrinin tamamlanması

İSTANBUL (AA) - Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ tarafından, "Hisse devri işleminin sonuçlandırılması, ortaklık yapısındaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak, Türk Telekom’un mevcut yatırım ve faaliyetlerini sorunsuz sürdürmesini, ileriye yönelik gerekli adımları zamanında atmasını ve de başarılı operasyon ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ (LYY) tarafından devralındı.

LYY konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye’nin 81 iline ve hanelerin yüzde 90’ından fazlasına iletişim altyapısı götüren ve 274 bin kilometrelik fiber ağı ile Türkiye’deki fiber altyapısının yüzde 80’ini kendi başına kuran Türk Telekom'un, özelleştirildiği 2005 yılından bu yana gerçekleştirdiği 33 milyar TL’lik yatırım ile sektörünün lider kuruluşu olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Doğrudan istihdam ettiği 33 binin üzerin çalışanıyla ekonomiye büyük katkılar sağlayan Türk Telekom 45 milyon aboneye sunduğu mobil, sabit hat, internet, TV ve dijital hizmetleriyle Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörü ve aynı zamanda ülkemizin stratejik bir değeridir.



21 Aralık 2018 tarihli hisse devri işleminin sonuçlandırılması, ortaklık yapısındaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak, Türk Telekom’un mevcut yatırım ve faaliyetlerini sorunsuz sürdürmesini, ileriye yönelik gerekli adımları zamanında atmasını ve de başarılı operasyon ve hizmetlerinin devamlılığını sağlayacaktır. Temel amacımız mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak Türk Telekom hisselerini Türk Telekom’un ve ülkemizin stratejik çıkarlarını gözetebilecek ve Türk Telekom’u daha da ileriye taşıyacak, konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir."

Kaynak: AA