Selin Şekerci doğum gününe Lubunyaları topladı! Rahatsız olan işletmeciler olay çıkardı! "Homofobiksiniz pislikler"Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatlarıBİM'den bu Cuma beklenmedik indirim! Piyasada bu fiyata yok! Teknoloji ürünleri ve elektrikli ev aletlerinde kaçmaz fırsat!Fenerbahçe'den transfer atağı! Konyaspor'un yıldızları Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic için anlaşma tamam!Spor Toto 1.Lig Play Off finali: Bandırmaspor -İstanbulspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?2 Haziran 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBakan Muş açıkladı: İhracatta rekor artış!Friends dizisi Netflix'ten kaldırıldı mı? Neden kaldırıldı?2022 LGS sınav yerleri nasıl öğrenilir? MEB LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte belge sorgulama ekranıİnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

Türk Telekom’un internet tarifelerine yaptığı zam vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk Telekom kullanıcıları ne kadar zam yapıldığını merak ediyor. Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

Türk Telekom firması, resmi internet hesabından internet tarifelerine zam yaptığı duyurdu. Bunun üzerine internet kullanıcıları tarifelerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL?  konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

TÜRK TELEKOM İNTERNET ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Son zamanlarda art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Türk Telekom şirketi, internet tarifelerine yapacağı zammı 3 ay erteleyerek Haziran ayında yapacağını duyurmuştu. Türk Telekom, 1 Haziran itibariyle geçerli olacak zam haberini resmi internet hesabından duyurdu. Açıklamaya göre, internet tarifelerine yüzde 23 zam yapıldı.

Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

2022 TÜRK TELEKOM İNTERNET TARİFELERİ NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE İNTERNET TARİFE FİYATLARI

Türk Telekom kullanıcıları ve aboneleri, yapılan zamların ardından yeni internet tarifelerini merak ediyor. Türk Telekom’un yeni internet tarifeleri şöyle: 16 Mbps'lik internet paketinin aylık fiyatı 129 TL, 24 Mbps'lik paketin fiyatı 139 TL, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 154 TL, 50 Mbps'lik paketin fiyatı 169 TL, 100 Mbps'lik paketin aylık fiyatı ise 194 TL oldu.

Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

{TITLE_STRIP}İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

{TITLE_STRIP}Türk Telekom'dan sevindiren haber! Ücretsiz WİFİ hizmeti sağlanacak

{TITLE_STRIP}Türk Telekom’dan geri adım! İnternete yapılacak zamlar ertelendi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT