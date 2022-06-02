Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? İşte internet tarife fiyatları

Türk Telekom firması, resmi internet hesabından internet tarifelerine zam yaptığı duyurdu. Bunun üzerine internet kullanıcıları tarifelerin ne kadar olduğunu merak ediyor. Türk Telekom internet ücretine zam mı geldi? 2022 Türk Telekom internet tarifeleri ne kadar, kaç TL? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları…

TÜRK TELEKOM İNTERNET ÜCRETİNE ZAM MI GELDİ?

Son zamanlarda art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Türk Telekom şirketi, internet tarifelerine yapacağı zammı 3 ay erteleyerek Haziran ayında yapacağını duyurmuştu. Türk Telekom, 1 Haziran itibariyle geçerli olacak zam haberini resmi internet hesabından duyurdu. Açıklamaya göre, internet tarifelerine yüzde 23 zam yapıldı.

2022 TÜRK TELEKOM İNTERNET TARİFELERİ NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE İNTERNET TARİFE FİYATLARI

Türk Telekom kullanıcıları ve aboneleri, yapılan zamların ardından yeni internet tarifelerini merak ediyor. Türk Telekom’un yeni internet tarifeleri şöyle: 16 Mbps'lik internet paketinin aylık fiyatı 129 TL, 24 Mbps'lik paketin fiyatı 139 TL, 35 Mbps'lik paketin fiyatı 154 TL, 50 Mbps'lik paketin fiyatı 169 TL, 100 Mbps'lik paketin aylık fiyatı ise 194 TL oldu.

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