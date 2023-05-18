Türk Voleybolunun iki lokomotifi Tivibu ekranlarında karşı karşıya geliyor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak olan temsilcilerimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması Tivibu ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türk Telekom yaptığı açıklamada müsabakanın Tivibu Spor ve Tivibu Spor Youtube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

Üç Türk takımının yer aldığı yarı final müsabakalarının ardından, İtalya'nın Torino kentinde karşılaşacak olan temsilcilerimiz Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit 20 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.30' da karşılaşacak.

YARI FİNALDE KIRAN KIRANA MÜCADELE VARDI

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, yarı finalde kıran kıran mücadele sergiledi. Fenerbahçe Opet' e karşı ilk maçı kendi evinde 3-0 kaybetmesine rağmen rövanş maçını aynı skorla kazanan Vakıfbank seriyi Altın sete taşımıştı. Altın sete giden eşleşmeyi 15-12 kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.

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Turnuva ağacının öbür tarafında Milli oyuncu Ebrar Karakurt'un oynadığı İtalyan ekip Igor Gorgonzola ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, Novara'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen deplasmanda aldığı iki set ile avantajı yakaladı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci maçta 3-0'lık net bir galibiyetle seriyi bitiren Eczacıbaşı Dynavit, finale çıkan diğer Türk takımı oldu.

Tarihte ilk kez Avrupa kupalarında iki Türk takımının karşı karşıya geldiği Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finali İtalya'nın Torino kentinde oynanacak, Tivibu Spor ve Tivibu Spor Youtube'dan şifresiz şekilde canlı yayınlanacak.