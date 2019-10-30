Türk Telekom, Litvanya'dan galibiyetle dönüyor

Lietkabelis - Türk Telekom: 77-91

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu 3'üncü maçında Türk Telekom, deplasmanda Lietkabelis'i 91-77 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Türkiye'yi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ekiplerden Türk Telekom, gruptaki 3'üncü maçında Litvanya ekibi Lietkabelis'e konuk oldu. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Ankara temsilcisi, mücadeleden 91-77 galip ayrılarak kayıpsız bir şekilde yoluna devam etti. Türk Telekom'da RJ Hunter kaydettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Muhammed Baygül 21, Moustapha Fall da 15 sayıyla mücadele etti.

Türk Telekom gruptaki 4'üncü maçında 6 Kasım Çarşamba günü İspanya temsilcisi BAXI Manresa'ya konuk olacak.

Kaynak: DHA