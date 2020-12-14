Türk Telekom Prime'dan yepyeni tarifeler

Türk Telekom'un en sevilen ve kullanıcılarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetleriyle öne çıkan markası Prime, yine yeniliklerle karşımızda! Bol internetli tarifeleri uygun fiyatlarla kullanıcılarına sunan Türk Telekom Prime, 'Hayatın her anında Prime yanınızda!' mottosuyla gönülleri fethetmeye devam ediyor.

SINIRSIZ WHATSAPP'TAN DATA HARCAMAYAN TİVİBU GO'YA HER ŞEY BURADA

Türk Telekom yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime, farklı ihtiyaçlara cevap verecek avantajlı tarifeler sunuyor. 15 GB ila 40 GB arasında değişen Prime paketlerinde Instagram, Twitter, YouTube ve Facebook'ta geçerli sosyal medya kullanımları, sınırsız WhatsApp kullanımı, datadan harcamayan Tivibu Go Süper Paket, Muud Premium Paket ve Sil Süpür hediyeleri de bulunuyor.

YENİ GELENLERE ÖZEL 30 GB İNTERNET HEDİYESİ

Prime tarifeleri dahilinde, Türk Telekom'a yeni gelen müşterilere ayrıca ilk ay tarifelerine ek 30 GB mobil internet hediye ediliyor.

Türk Telekom Prime'lılar Migros Sanal Market, GittiGidiyor ve idefix.com üzerinden yaptıkları alışverişlerde ve Gastroclub üye restoranlarında indirim avantajından yararlanıyor. Prime'ın yeni tarifelerinden tüm Türk Telekom müşterileri taahhütlü ve taahhütsüz seçeneklerle yararlanabiliyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN HER AN YANINDAYIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, "Zengin içerikli yeni Türk Telekom Prime tarifelerimizi müşterilerimizin artan internet ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle hazırladık. Bol internetli uygun tarifelerimizin yanı sıra sunduğumuz ek faydalarla müşterilerimizin her an yanlarındayız." ifadelerini kullandı.