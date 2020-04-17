Türk Telekom Ramazan Ayı ve sahura özel düzenlediği Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2020 ile her ramazanda olduğu gibi bu yılda abonelerine sürprizler yapmayı unutmadı. Türk Telekom sürprizlerini hazırlarken abonelerinin taleplerini dikkate alırken, talepler doğrultusunda kampanya yapmaya devam ediyor.

Bu nedenle abonelerinin isteği üzerine Türk Telekom Ramazan Kampanyası hazırlayarak, abonelerini memnun etmeye devam ediyor. Ramazan Ayı boyunca kampanyalara katılarak kazanacağınız bedava internet paketini Ramazan ayı boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

İşte tüm ayrıntılarıyla Türk Telekom ramazan hediye 2020

HEDİYE SOSYAL MEDYA 2GB İNTERNET KAMPANYASI

Türk Telekom Ramazan Kampanyası kapsamında sunulan ‘’Hediye Sosyal Medya’’ kampanyası ile 2 GB bedava internet kazanabilir ve Türk Telekom abonesi olarak iftar vaktine kadar sosyal medya hesaplarınızda özgürce vakit geçirebilirsiniz.

Kampanya kapsamında bedava internet kazanmak istiyorsanız, Türk Telekom müşteri olarak 30 TL ve üzeri TL yüklemesi yapmanız gerekiyor. Daha sonra 5555’e ‘’Sosyal Paket’’ yazarak SMS olarak göndermeniz durumunda 2 GB bedava internet paketiniz hattınıza yüklenir. Ramazan ayı boyunca bu kampanyadan sadece 1 kez faydalanabilir ve 2 GB internetin 1 GB’lık limitini WhatsApp’ta, geri kalan 1 GB’lık limiti Facebook ve Twitter hesaplarınızda kullanabilirsiniz.

RAMAZANA ÖZEL YÜKLEME ŞENLİĞİ KAMPANYASI

Türk Telekom Ramazan Kampanyası içerisinde faydalanabileceğiniz bedava internet paketleri içerisinde yer alan ‘’Yükleme Şenliği Kampanyası’’na katılmak için TL yüklemeniz gerekmektedir.

Türk Telekom cep hizmetlerinden Ramazan Ayı boyunca;

40 TL yüklemelerinize günlük kullanım için 10 GB, 50 TL yüklemelerinize haftalık kullanım için 10 GB, 100TL ve üstü yüklemelerinize aylık kullanım için 10 GB bedava internet hediye edilmektedir.

Yüklemeleriniz sonrasında katılım için ‘’SENLİK GB’’ yazarak 5555’e SMS olarak göndermeniz gerekmektedir.

RAMAZANA ÖZEL SİL SÜPÜR HEDİYE KAMPANYASI

Türk Telekom ‘’Sil Süpür Kampanyası’’ ile Ramazan Ayı’na özel sürpriz hediyelerle devam ediyor. Sürprizlere bakmak gerekirse,

Sınırsız konuşma, Muud Premium üyeliği, Cepten bedava internet, Ücretsiz mesajlaşma ve daha birçok hediye ile Türk Telekom Ramazan Kampanyası olarak abonelerine sunuluyor.

Siz de bu kampanyadan faydalanmak için ‘’Online İşlemler’’ uygulamasını indirerek, şifrenizle giriş yaparak; ‘’Sil Süpür’’ oyunundan oynayabilirsiniz.