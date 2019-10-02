Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı 47 bin 4 kişi izledi
Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.
Galatasaray-Paris Saint Germain karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk Avrupa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fransız taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu.
İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 47 bin 4 biletli seyirci izledi.
Kaynak: İHA
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