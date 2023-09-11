Türk Telekom TahtApp uygulaması ile az gören çocukların eğitimine destek veriyor

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim öğretim yılında da az gören çocuklara ışık oluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türk Telekom TahtApp uygulaması ile az gören çocukların eğitimine destek veriyor

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı kapsamında az gören çocukların sınıf içi eğitimleri için geliştirilen TahtApp uygulaması, yeni eğitim öğretim yılında da az gören çocuklara ışık oluyor.

İnsanı merkeze alan yaklaşımı ile teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Telekom, erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilmeyi öğrenen az gören çocukların kaynaştırma eğitimine devam etmelerine destek oluyor. Şirketin Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı projesi kapsamında az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen TahtApp uygulaması, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da az gören çocukların hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletlerinden takip etmelerine olanak sağlayacak.

"TahtApp uygulaması ile az gören öğrencilerin ders takibini kolaylaştırıyoruz"

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, uygulamaya ilişkin şöyle konuştu: "Türk Telekom olarak, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla ürettiğimiz projelerin ve sosyal sorumluluk yaklaşımımızın temelinde, bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesi yer alıyor. Bu ilkeyle hayata geçirdiğimiz; Günışığı Projemiz ile az gören çocuklara yönelik sunduğumuz erken müdahale eğitimi, onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırdı ve akranlarıyla aynı okullarda eğitime devam etmelerine katkı sağladı. Az gören çocukların eğitimine odaklandığımız Günışığı Projesi kapsamında geliştirdiğimiz TahtApp uygulamasıyla da öğrencilerin, sınıfta ders takibini kolaylaştırarak, derslerden en üst düzeyde verim almalarına destek olmaktan ve teknolojiyi faydaya dönüştüren çözümler sunmaktan çok mutluyuz."

Günışığı Projesi, 81 ilde 1000 çocuğun eğitimine destek oldu

Yapılan açıklamaya göre, TahtApp uygulaması; okuma ve ışık algılamada farklılıkları olan Günışığı çocuklarının sınıfta ders takibini kolaylaştırarak derslerden eşit şekilde faydalanmalarını sağlıyor. 2014 yılında başlayan Günışığı Projesi ile şirket, az gören çocukların "erken müdahale eğitimi" almalarına destek oluyor, toplumsal hayata eşit koşullarda katılmalarını kolaylaştırıyor. Günışığı Projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden az gören 1000 çocuk engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme şansı elde etti. Projenin 2018 senesinde hayata geçirilen "Okulumda Günışığı" ayağı ile de Günışığı çocuklarının eğitim gördüğü okullardaki eğitimcilerin az gören eğitimi hakkında bilgilendirilmesi sağlandı ve 2018 yılından bu yana 5 bin eğitimciye farkındalık semineri verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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