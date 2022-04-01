Türk Telekom’dan geri adım! İnternete yapılacak zamlar ertelendi

Türk Telekom internete zam yapacağını açıklamıştı. İnternet kullanıcıları bu karara üzülürken kurul zam hakkında yeni gelişmeyi duyurdu. Açıklamaya göre internet tarifelerine yapılacak yüksek zam iki ay ertelendi.

1 HAZİRAN SONRASI ZAMLI İNTERNET KULLANILACAK

Türk Telekom'un toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammın yürürlük tarihi 2 ay ertelendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 3 Mart tarihinde aldığı karara göre, bugünden itibaren Türk Telekom'un altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerinin toptan aylık fiyatlarında yüzde 67'lik bir artışa gidilecekti.

Kurul aldığı yeni kararla bu zammın yürürlük tarihini 1 Haziran'a erteledi. İşletmecilerin maliyetlerinde meydana gelecek olan bu artışın, 1 Haziran'dan itibaren tüketicilere de değişen oranlarda yansıtması bekleniyor.

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