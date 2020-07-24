Çin menşeili akıllı telefon markası Oppo A5s, Türkiye pazarında adından söz ettirmeye çalışıyor. Türk Telekom'un düzenlediği kampanyada müşterilerin 600 TL'ye yakın indirimli olarak telefonu satın alma şansı var. Çalışır durumdaki eski telefonunu getiren Türk Telekom kullanıcıları, yeni Oppo A5s akıllı telefonu 564 TL indirimle alıyor.

Akıllı telefonlarda orta segment telefon piyasasını domine etmek isteyen Oppo, son model telefonlarından birisi olan Oppo A5s'i büyük bir indirime sundu. Türk Telekom müşterilerine özel olan bu indirimde kullanıcılar eski telefonunu getirdiği takdirde A5s'e indirimli sahip olabilecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, çalışır durumdaki cep telefonlarını Türk Telekom mağazalarına getiren Türk Telekom müşterileri, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafızaya sahip Oppo A5s cep telefonuna 564 TL indirimle sahip oluyor. Türk Telekom aboneleri 12 ay boyunca ayda 229 TL ödeyerek Oppo A5s akıllı telefon sahibi olabiliyor.

İŞTE OPPO A5S'İN ÖZELLİKLERİ

Oppo A5s modeline geçmeyi düşünen kullanıcılar için cihazın bazı teknik özellikleri:

Ön (Selfie) Kamera: 8,0 MP

Dahili Hafıza: 32 GB

RAM Kapasitesi: 3 GB

Pil Kapasitesi: 4230 mAh

Ekran Boyutu: 6,2 inç IPS LCD panel

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

İşlemci Kapasitesi: 2,3 GHz Quad Core + 1,8 GHz Quad Core

