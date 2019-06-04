Türk Telekom’dan Ramazan Bayramı’na özel film

Türk Telekom'un Ramazan Bayramı'na özel olarak hazırladığı kısa filmi, barışa vesile olan bayram ruhu ile İnternetle Hayat Kolay (İHK) projesinin birleştiren gücünü bir araya getirdi. Küçük bir anlaşmazlık sebebi ile uzun yıllar küs kalan iki kardeşin İHK projesi sayesinde tekrar barışmasını işlendi.

Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay (İHK) projesi "Neşeli Bayramlar" temalı yeni filmine konu oldu. Hazırlanan kısa filmde izleyici; birbirinden hiç ayrılmayan fakat ailelerinden kendilerine kalan arazideki ekim uygulamaları nedeniyle küslük yaşayan Tahsin ve Saffet ile tanışıyor. Filmde torunların, dedelerinin barışmasını sağlamak amacıyla yaptıkları küçük kandırmacayla her biri diğer kardeşin kendi yöntemine dair videoları internette paylaştığını düşünen Tahsin ve Saffet, köy kahvesindeki İHK eğitimine gidiyor. İHK eğitmeninden dersin bittiğini öğrenen iki kardeş, eğitmenin önerisiyle ikili olarak ders alıyor ve o andan sonra kardeşlerin fikir ayrılıkları da küslükleri de bitiyor. Filmde Tahsin ve Saffet İnternetle Hayat Kolay projesi sayesinde hem interneti öğreniyor hem de küslükleri bitiyor.

İnternetle Hayat Kolay projesi ile 7'den 70'e herkese, köy köy mahalle mahalle gezip internet eğitimi veren şirket, filmin sonunda "Kimi zaman farklı da düşünsek, rekabet de etsek biz birbirimizden ayrılamayız. Barışmaya, sarılmaya vesile ararız" diyerek Türkiye'nin bayramını kutluyor.

Türk Telekom'un 2014 yılından bu yana ekonomik, sosyal veya fiziksel nedenlerle internet kullanamayan kesimlerini dijital dünya ile tanıştırdığı İnternetle Hayat Kolay projesi ile, Türkiye'nin dört bir yanından bireylerin internetin gücüyle bir araya gelmesine olanak sağlıyor.

Kaynak: İHA