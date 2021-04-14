Türk Telekom’dan ramazan müjdesi! Ramazan’da 10 GB internet hediye

Türk Telekom, Ramazan kampanyaları ile mobil müşterilerine 10 GB internet ve dakika hediye ediyor. Türk Telekom, Ramazan'da bol bol GB ve dakika hediye ediyor. Yapılan açıklamaya göre, operatöre numarasını taşıyan veya yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayıs'a kadar gece 01.00-06.00 arasında geçerli 10 GB internet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma hediyeleri arasından dilediklerini seçebiliyorlar. Kampanyaya katılım için RAMAZAN 2021 yazıp 5555'e SMS göndermek yeterli.

HEDİYELER HER HAFTA GÜNCELLENİYOR

Operatörün hediye kazandıran platformu Sil Süpür, her hafta güncellenen hediyelerle müşterileri bol bol GB ve hediye dakikalarla buluşturuyor. Ramazan boyunca operatörün mobil uygulaması Online İşlemler'e girip Sil Süpür oynayan bireysel faturalı-faturasız tüm müşteriler, hediye dakikalara ve en az 10 GB internete hak kazanıyor.