Türk Telekom’un 2022 Faaliyet Raporu’na LACP’den altın ödül

Türk Telekom'un "Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek" temalı 2022 Faaliyet Raporu, dünyanın en saygın halkla ilişkiler platformlarından ve rapor derecelendirme ödüllerinden biri kabul edilen LACP Vision Awards'tan 3 ödül aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türk Telekom’un 2022 Faaliyet Raporu’na LACP’den altın ödül

Türk Telekom'un "Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek" temalı 2022 Faaliyet Raporu, dünyanın en saygın halkla ilişkiler platformlarından ve rapor derecelendirme ödüllerinden biri kabul edilen LACP Vision Awards'tan 3 ödül aldı.

Kısa süre önce, dünyanın en itibarlı rapor derecelendirme programlarından ARC Awards'tan ödüllerle dönen Türk Telekom'un 2022 Faaliyet Raporu, LACP Vision Awards'ta küresel çapta yapılan değerlendirmede "Telekomünikasyon" kategorisinde "Gold" ödüle layık görüldü. Rapor ayrıca EMEA bölgesinde "En İyi Rapor Finansalları" kategorisinde "Silver', "Raporun sanatsal ve iletişim mükemmelliği" kategorisinde de "Teknik Başarı" ödüllerinin sahibi oldu.

Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, 2001 yılından bu yana uluslararası birçok organizasyonun ve sektörün katılımıyla düzenlenen LACP (League of American Communications Professionals- Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi) Awards'ta "Telekomünikasyon', "Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Rapor Finansalları" ve "Raporun Sanatsal ve İletişim Mükemmelliği" kategorilerinde ödüllendirildi. Telekomünikasyon kategorisinde "Gold" ödüle layık görülen Türk Telekom, "Bölgesel Özel Başarı Ödülü: En İyi Rapor Finansalları" kategorisinde "Silver', "Raporun Sanatsal ve İletişim Mükemmelliği" kategorisinde ise "Teknik Başarı" ödüllerinin sahibi oldu. 100 puan üzerinden değerlendirilen LACP Vizyon Ödüllerinde 98 puan alan rapor; ilk izlenim, kapak tasarımı, yönetici mesajı, anlatım, finansal bilgilerin sunumu, mesajların anlaşılırlığı gibi kriterlerde jüriden tam puan aldı.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncülerinden, bugünü ve geleceği kurgulayan dijital teknoloji şirketlerinden Türk Telekom, 2022 Faaliyet Raporu ile teknoloji alanında birçok yeniliği ve gelişimi gözler önüne sererken, dijitalleşme çalışmalarını yansıtan tema sayfalarında şirket hedeflerine yönelik önemli öngörüler sunuyor.

20 yıldan daha uzun süredir, dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından ve rapor derecelendirme kuruluşlarından biri kabul edilen, San-Diego merkezli LACP dünyanın dört bir yanından geniş katılımcı kitlesine sahip. Faaliyet raporlarının üreticilik anlayışına göre değerlendirildiği yarışma, iş dünyasının en önemli ödüllerinden biri kabul ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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