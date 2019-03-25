Türk Telekom'un olağan genel kurul toplantısı 2 Nisan'da yapılacak
Türk Telekom:-"Şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı , 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır"
İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısının 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacağını bildirdi.
Türk Telekomünikasyon tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'nin 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2 Nisan 2019 Salı günü saat 10:00’da, Türk Telekomünikasyon AŞ Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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