Türk üniversiteleri, küresel eğitim ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi

Son yıllarda Türkiye'de eğitim almayı seçen uluslararası öğrencilerin sayısı yükselmeye başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Türk üniversiteleri, küresel eğitim ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi

Son yıllarda Türkiye'de eğitim almayı seçen uluslararası öğrencilerin sayısı yükselmeye başladı. Türk üniversitelerinin uluslararası öğrencilere eğitim kapılarını açmalarıyla Türk yüksek öğreniminin uluslararası öğrenci pazarının stratejik oyuncusu olmaya başladığını ifade eden Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Mustafa Aydın, bu dönüşümün Türk üniversitelerini uluslararası öğrenciler sayesinde küresel eğitim ekosisteminin önemli bir parçası haline getirdiğini söyledi. Günümüzde Türkiye'nin en çok uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülkeden biri olduğunu dile getiren Aydın, "Genel anlamda uluslararası öğrencilerin üniversitelerimizde yükseköğrenimlerine başlamak veya eğitimlerine devam etmek istemelerinde ülkeye duyulan güven, kültürel-sosyal kabul görme, eğitim kalitesine duyulan inanç ve ülkesel fırsatlar önemli rol oynuyor" dedi.

Uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerini tercih etme nedenlerini sıralayan Aydın, "Üniversitelerimizde eğitim ve öğretim kalitesi yüksek. Dünya üniversite sıralamalarında ilk bin ve ilk 2 bin içerisinde birçok Türk üniversitesi yer alıyor. Dünya çapında geçerli akreditasyona sahip birçok programı bünyesinde bulunduran Türk üniversitelerinde, Erasmus+ eğitim ve staj imkanları da sağlanıyor. Türk üniversiteleri içerisinde uluslararası öğrenci artışının en büyük nedeni ise uluslararası öğrencilerin Avrupa Birliği ve dünya üzerindeki herhangi bir ülkeye göre yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve benzeri sosyal sorunlar ile neredeyse karşılaşmamalarıdır. Son uluslararası öğrencileri merkeze alan olumsuz yaklaşımların, eğitim hizmetleri ihracatımızın yanı sıra hizmet ihracatımızın geneli açısından da önemli bir tehdit unsuru olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası öğrenciler de başarıları ile ülkelerinin iftihar vesilesi oluyorlar. Türkiye'den mezun olan uluslararası öğrenciler ülkelerine geri döndüklerinde ülkemizin fahri tanıtım elçisi olmaya devam ediyor. Halen Türkiye'de 300 binin üzerinde uluslararası öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görüyor. Bu öğrencilere Türk hoşgörüsünü ve misafirperverliğini gösterirken aynı zamanda onların eğitim alarak meslek sahibi olmalarını temin ediyoruz. Bu süreçte aynı zamanda vakıf üniversiteleri olarak ülkemize döviz girdisi sağlıyor ve ekonomimize katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!