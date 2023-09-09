Türk üniversiteleri, küresel eğitim ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi

Son yıllarda Türkiye'de eğitim almayı seçen uluslararası öğrencilerin sayısı yükselmeye başladı. Türk üniversitelerinin uluslararası öğrencilere eğitim kapılarını açmalarıyla Türk yüksek öğreniminin uluslararası öğrenci pazarının stratejik oyuncusu olmaya başladığını ifade eden Hizmet İhracatçıları Birliği Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Mustafa Aydın, bu dönüşümün Türk üniversitelerini uluslararası öğrenciler sayesinde küresel eğitim ekosisteminin önemli bir parçası haline getirdiğini söyledi. Günümüzde Türkiye'nin en çok uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülkeden biri olduğunu dile getiren Aydın, "Genel anlamda uluslararası öğrencilerin üniversitelerimizde yükseköğrenimlerine başlamak veya eğitimlerine devam etmek istemelerinde ülkeye duyulan güven, kültürel-sosyal kabul görme, eğitim kalitesine duyulan inanç ve ülkesel fırsatlar önemli rol oynuyor" dedi.

Uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerini tercih etme nedenlerini sıralayan Aydın, "Üniversitelerimizde eğitim ve öğretim kalitesi yüksek. Dünya üniversite sıralamalarında ilk bin ve ilk 2 bin içerisinde birçok Türk üniversitesi yer alıyor. Dünya çapında geçerli akreditasyona sahip birçok programı bünyesinde bulunduran Türk üniversitelerinde, Erasmus+ eğitim ve staj imkanları da sağlanıyor. Türk üniversiteleri içerisinde uluslararası öğrenci artışının en büyük nedeni ise uluslararası öğrencilerin Avrupa Birliği ve dünya üzerindeki herhangi bir ülkeye göre yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve benzeri sosyal sorunlar ile neredeyse karşılaşmamalarıdır. Son uluslararası öğrencileri merkeze alan olumsuz yaklaşımların, eğitim hizmetleri ihracatımızın yanı sıra hizmet ihracatımızın geneli açısından da önemli bir tehdit unsuru olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası öğrenciler de başarıları ile ülkelerinin iftihar vesilesi oluyorlar. Türkiye'den mezun olan uluslararası öğrenciler ülkelerine geri döndüklerinde ülkemizin fahri tanıtım elçisi olmaya devam ediyor. Halen Türkiye'de 300 binin üzerinde uluslararası öğrenci üniversitelerimizde öğrenim görüyor. Bu öğrencilere Türk hoşgörüsünü ve misafirperverliğini gösterirken aynı zamanda onların eğitim alarak meslek sahibi olmalarını temin ediyoruz. Bu süreçte aynı zamanda vakıf üniversiteleri olarak ülkemize döviz girdisi sağlıyor ve ekonomimize katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)