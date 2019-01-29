Türk ve Özbek ailenin bebekleri doğumevinde karıştı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 23 Ocak'ta doğum yapan Türk ve Özbek annenin bebekleri karıştı. Olayın anlaşılması üzerine Sakarya Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi Kampüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumevi kliniğinde T.G. isimli anneden doğma erkek bebek ile Özbek asıllı anneden aynı tarihte dünyaya gelen erkek bebek yenidoğan biriminde kuvöz takibine alındı. İki bebeğin de ailelerine teslimi esnasında bebekler yanlış ailelere verildi. Daha sonra T.G. isimli anne bebeğin kolundaki künyede farklı bir isim yazdığını görerek hemen hastaneye başvurdu. Olayın anlaşılması üzerine bebekler tekrardan kendi ailelerine teslim edildi. Yaşanan olay sonrası duruma Sakarya Valiliği el attı. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA