Türk ve Yunan polisinden ortak uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu şebekelerinin Balkan ve Ortadoğu rotasını takibe alan Türk polisi, Suriye'nin Lazkiye Limanı'ndan yola çıkarak Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na demir atan gemiye operasyon düzenledi. Yunan polisi ile ortak düzenlenen yurt dışı operasyonunda, gemideki konteynerlerda 23 kurşun levhalar arasına gizlenmiş milyonlarca captagon hap ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği bir gemiye Yunanistan'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Suriye'nin güneyinde bulunan Lazkiye Limanı'ndan hareket ederek Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Pire Limanı'na giden gemide yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine hareket eden Türk polisi, çalışma başlatarak Yunan makamları ile irtibata geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Adana Narkotik polisi, Yunan savcılık ve polisi ile organize şekilde operasyon başlattı. Türk ve Yunan polisinin düzenlediği ortak operasyonda, Lazkiye Limanı'ndan çıktıktan sonra Hırvatistan üzerinden Türk karasularını geçerek Dubai'ye gideceği tespit edilen gemiye baskın düzenledi. Baskında, yaklaşık 23 ton civarındaki kurşun levhalar içine gizlenmiş yüklü miktarda "captagon" türü uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda Türk Narkotik polisinin başında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş ve Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halil Akyol yer aldı. Halen devam eden operasyonla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Türk polisi, ilk yurt dışı operasyonunu 24 Aralık 2018 tarihinde Bulgar polisiyle birlikte Bulgaristan- Sırbistan sınırında gerçekleştirmiş, operasyonda 500 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA