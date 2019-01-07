Türk ve Yunan polisinin operasyonunda 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinin düzenlediği ortak operasyonda, terör örgütleri DEAŞ ve YPG/PKK tarafından kullanılacağı düşünülen 10 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Pire Limanı'nda Türk ve Yunan polisinin gerçekleştirdikleri ortak operasyonun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Birçok ülkede dolaştıktan sonra en son Dubai limanına uğrayan gemiye yüklenmek üzere Pire Limanı'nda bekletilen bir konteynerde 10 milyon adet Captagon hapı ele geçirildi. Yunan polisi, Atina'ya gelen Türk polisleriyle birlikte operasyonu planladı. Türk polisinin verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen Yunan Narkotik Şube, Sahil Güvenlik ve adli makamları, Türk yetkilileri de iyi niyet göstergesi olarak operasyona davet etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 23 tonluk kurşun levha içinde gizlenen hapları taşıyan konteynerin 3 aydır takip edildiğini açıkladı. Genelde DEAŞ ve YPG'li teröristler tarafından uyarıcı olarak kullanılan Captagon haplar, kullananların uzun bir süre uyanık ve tetikte kalmasını sağlıyor.

Kaynak: İHA