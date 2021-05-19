Türk Yahudi toplumu "Erdoğan bize karşı her daim yapıcı ve destekleyici oldu"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklama ile Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini şiddetle kınadığını söyledi. Ned Price'in yaptığı açıklama sonrasında Türk Yahudi toplumundan tepki geldi.

"ERDOĞAN HAKKINDA SÖYLENENLER ÇOK HAKSIZ VE AYIPTIR"

Türk Yahudi toplumundan ABD Dışişleri Sözcüsü Price'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, tepkilere neden olan açıklamasında Washington yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini şiddetle kınadığını açıkladı. Price tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Türkiye'ye, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı sona erdirmek için ABD'ye katılması çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok. ABD, tüm biçimleriyle antisemitizmle mücadele etme konusunda kararlığa sahip. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden, şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları da ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz."