Türk yetkili Reuters'a konuştu: Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar geri geliyor

Türkiye'de koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı günden güne artarken Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili flaş açıklamalarda bulundu. İsminin verilmemesini isteyen üst düzey Türk yetkili, "Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte gençler ve yaşlılar için sokağa çıkma yasağı ve hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşünülüyor. Vaka sayısının, hasta olan sayısından 5 kat daha fazla olduğu görülüyor. Eğer bu trend devam ederse bazı önlemler alınacaktır.” diye konuştu.

Yetkili, “Ajandamızda, lokanta ve restoranların bazı saatlerde kapanması, gençler ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşların belli saatlerde sokağa çıkması ve son adım olarak da hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının getirilmesi var. Bazı adımları atmak için uzun süre beklemeyeceğiz" dedi.

Reuters'a konuşan bir başka yetkili ise Ankara ve İstanbul'da vaka sayısındaki artışa dikkat çekerken bütün ülke genelini kapsayan bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını ifade etti. Orhan Coşkun ve Nevzat Devranoğlu imzalı haberde, Sağlık Bakanlığından yetkililerin sorulara yanıt vermediği kaydedildi.

Reuters'ın söz konusu haberini okumak için tıklayınız

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.