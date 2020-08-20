Türk yetkili açıkladı: Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte

Reuters'ın haberine göre bir Türk yetkili Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıkladı.

Yetkili, Reuters'a özel yaptığı açıklamada "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" ifadelerini kullandı.

800 MİLYAR METREKÜP!

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu ifade ederek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Fakat yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye halkına 'bir müjdesi olduğunu ve cuma günü açıklayacağını' söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı bilginin bu olduğu düşünülüyor.

NE OLMUŞTU?

Dün, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermek ile karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerine yer vermişti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklayacağı müjde merak konusu olmuştu.

Bloomberg, Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğini duyurduğu bir habere yer vermişti. Bloomberg, iddiasını 2 kaynağa dayandırmıştı. Bloomberg'in haberi sonrası iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu..

Bloomberg News'e konuşan iki kaynak söz konusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz'de arama, tarama çalışmalarının süreceğini açıklamıştı.

Dün, Cumhurbaşkanlığı, konu ile ilgili yorum yapılmamıştı.

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 15:00'te açıklama yapacağı öğrenilmişti.