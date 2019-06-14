Türk Yıldızları provada bile nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta'daki gösteri uçuşu öncesinde yaptıkları provada kapsamında güller diyarı Isparta'ya özel bir gösteri yaptı. "Gökyüzünde Milli Takımımız" unvanlı Türk Yıldızları'nın, dev gül simgesi bulunan Isparta Gökkubbe'deki prova ve özel gösterisi nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Isparta Belediyesi tarafından organize edilen 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri çerçevesindeki gösteri öncesinde prova uçuşu yaptı. Kentte, 18 yıl aradan sonra ilk kez gösteri yapacak olan Türk Yıldızları, prova uçuşu kapsamında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi üzerinde Güller Diyarı Isparta'ya özel gül uçuşu yaptı. Prova uçuşu öncesinde yapılan özel gösteri, nefesleri kesti.

Gösteri öncesinde gerçekleştirilen prova uçuşu ise gerçeği gibi yaklaşık 30 dakika sürdü. Prova gösteri uçuşu, alana gelenler tarafından ilgiyle izlendi. Bölgede bulunanlar, gösterileri cep telefonları ile ölümsüzleştirirken, bazıları da gösteri provasını izleyerek yaşanan anın tadını çıkarmayı tercih etti. Türk Yıldızları'nın yaptığı akrobatik hareket ve gösteriler, vatandaşlar tarafından büyük alkış ve tezahürat aldı.

Diğer yandan, Türk Yıldızları fuar kapsamındaki asıl gösteri uçuşunu yarın Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi üzerinde gerçekleştirecek.

"Gösteri bitene kadar gözlerimi ayıramadım"

Yarısından itibaren izleme şansı bulduğu provayı ilk kez canlı görme fırsatı bulduğunu kaydeden üniversite öğrencisi Furkan Büyükleblebi, "Prova uçuşunun yarısında yetiştim. Benim hayalim zaten uçuş pilotu olmaktı. Daha önce hiç canlı olarak izlememiştim. Bugün üniversitedeyken de havada gördüm, buraya geldikten sonra da gösteri bitene kadar gözlerimi ayıramadım. Yarınki gösteriye de gelmeyi çok istiyorum, Allah nasip ederse de geleceğim" dedi.

Büyükleblebi, yarınki gösteriye gelecek olanlara fotoğraf makinelerini getirirlerse çok güzel kareler yakalayabilecekleri önerisinde bulundu.

"Gururlandım"

İzleyicilerden üniversite öğrencisi Şaziye Çetinkal ise, "Çok beğendim, çok güzeldi, gözlerimizi alamadık adeta. Türkiye'de böyle bir gösteri timimiz olduğu için gururlandım. Ve diliyorum ki bu uçaklar sadece insanlara böyle güzellikler yaşatması için kullanılsın" diye konuştu.

Türki Yıldızları'nın yaptığı gösterilerin, herkesin mutlaka izlemesi gereken bir gösteri olduğunu kaydeden Çetikal ayrıca, "Finalleri biten arkadaşlarıma mutlaka gelmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA