Kısıtlamalara uymadan kumar oynadılar!Tatvan Belediye Başkanı esnafı ziyaret ettiDura isminin anlamı nedir, Dura ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Medipol Başakşehir, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBıçakla 2 kardeşini yaralamıştı! Cezası belli oldu!Irak'taki ihtiyaç sahiplerine yardım eli! Türk Kızılayı 4 bin 500 aileye gıda yardımı yapacakKonya’da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerine yapılan denetimde 51 kişiye ceza kesildiOrdu’da hastanelerde 24.00’e kadar aşılama çalışması yapılacakBalıkesir polisi suçluların ensesinde! Son 1 haftada 148 kişiye gözaltıRamazan yine bereketiyle geldi! Tatlıcılarda ramazan yoğunluğu başladı
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları Hatay'ın İskenderun ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızlar'nın İsknderun Körfezi üzerinde başlayıp Amanos dağlarına doğru tırmandıkları selamlama uçuşu ilgiyle izlendi.

Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları Hatay'ın İskenderun ilçesinde nefesleri kesti. İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi.

YOĞUN TOZ BULUTU İZLEYENLERE ENGEL OLDU

Fakat havanın yoğun toz bulutu ile kaplı olması nedeniyle bu görsel şölen izlenemedi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği çekmeye çalıştılar. Türk yıldızları ile gurur duyduklarını aktaran İskenderunlular bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istediler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları yine nefes kesti! İskenderun’da selamlama uçuşu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT