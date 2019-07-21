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Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci yıl gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.

Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci yıl gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları Filosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramının 45'inci yılında Kıbrıs semalarında gösteri düzenledi. Türk Yıldızları pilotları yaptıkları akrobasi hareketleri ve şovlarla izleyenlere gökyüzünü şenlendirdi.

Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci yıl gösterisi

Türk Yıldızları’ndan Kıbrıs’ta 45’nci yıl gösterisi

Kaynak: İHA

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