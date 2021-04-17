Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel açıkladı: Aşı olduğu halde yoğun bakımda olan hastalar var

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına katıldı. Koronavirüs salgınındaki son durumun masaya yatırıldığı programda Cinel yoğun bakımlardaki doluluklara değindi.

AŞI OLANLAR DA YOĞUN BAKIMDA

Talu'nun aşı olduğu halde yoğun bakımda tedavi gören hasta olup olmadığına ilişkin sorusuna Cinel, "Aşı olup yoğun bakımda olan var, virüsü yenip 1-2 kez yendiği halde yoğun bakımda olan hastalarımız var. Eğer bağışıklığınız yeterli reaksiyonu veremiyorsa ikinci kez geçirebilirsiniz." yanıtını verdi.

"YILLIK İZİNLER DAHİ ŞUANDA KAPATILMALIDIR"

Cinel, "Şu anda mümkün olduğunca bütün acil olmayan poliklinikler hemen ertelenmelidir. Yıllık izinler dahi şuanda kapatılmalıdır. Yıllık izin alınacak dönemde değiliz." dedi.

"YOĞUN BAKIMDAKİ YÜKÜMÜZÜ AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

Salgındaki bulaşın kısa sürede azaltılması gerektiğini kaydeden Cinel," Yoğun bakımdaki yükü azaltmamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Şu anda Kovid olmayan hasta sayımız fazla." dedi.

Prof. Dr. İsmail Cinel yoğun bakımdaki doluluk oranının yüzde 70'in üzerinde olmaması gerektiğini de kaydetti.

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