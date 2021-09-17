Türk Youtuber deri altına çip yerleştirdi! Bir çok elektronik cihazda kullanabiliyor

Türk Youtuber Tolga Özuygur bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknolojiyi hayata geçirdi. Yaptığı Iron Man kostümüyle adından sıkça söz ettiren Tolga Özuygur bu defa derisinin altına çip yerleştirdi.

Özuygur projeyi hayata geçirmek için minik bir operasyon geçirdi. Yapılan operasyonda NFC çip derisinin altına yerleştirilirken video olarak kaydeden Özuygur, videoyu Youtube üzerinden paylaştı.

El derisinin altına yerleştirilen bu implant ile RFID ( Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojileri kullanılıyor. Özuygur çipin düzgün çalışıp çalışmadığını bilgisayar üzerinden test etti.

Ünlü Youtuber ses komutu ile açılan ev kapısına, RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini okuyan bir sistem entegre etti. Bilgisayardan yaptığı kodlama ile elindeki çip ile kapısını açabilecek.

Çip ile kodlandığı zaman onu görebilecek elektronik sistemlerle etkileşime girebiliyor. Fakat önlem olarak, temassız ödeme yapılamıyor. Ayrıca Özuygur izleyecilerin özenmemeleri için de uyarıda bulundu.