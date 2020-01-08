TürkAkım doğal gaz hattı açılışı yarın gerçekleşecek

TürkAkım doğal gaz boru hattının yarın yapılacak açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bir çok lider katılacak. Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.