  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. TürkAkım doğal gaz hattı açılışı yarın gerçekleşecek

TürkAkım doğal gaz hattı açılışı yarın gerçekleşecek

TürkAkım doğal gaz boru hattının yarın yapılacak açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bir çok lider katılacak. Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildiKasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler geldiİran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesi kararında flaş gelişme!Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesi kararında flaş gelişme!

İstanbul Üniversitesindeki eylemde öğrenciyi darp eden polis görevden alındıİstanbul Üniversitesindeki eylemde öğrenciyi darp eden polis görevden alındı

 

08 Ocak 2020 Çarşamba 11:36

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Zümrüdüanka dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Zümrüdüanka dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Camideki kadınlar bölümünde duygulandıran not! ''Hakkınızı helal edin''
Camideki kadınlar bölümünde duygulandıran not! ''Hakkınızı helal edin''
İran'ın Amerikan üslerine saldırmadan önceki yayınladığı video!
İran'ın Amerikan üslerine saldırmadan önceki yayınladığı video!
8 Ocak Çarşamba altın ne kadar?
8 Ocak Çarşamba altın ne kadar?
8 Ocak Çarşamba dolar ne kadar?
8 Ocak Çarşamba dolar ne kadar?
Beton parçası hareket halindeki taksinin ön camına saplandı!
Beton parçası hareket halindeki taksinin ön camına saplandı!
Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi
Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi
İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
İran Irak'taki ABD askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi
İran Irak'taki ABD askerlerinin bulunduğu iki üsse füze saldırısı düzenledi
Sabiha Gökçen’de çamura saplanan uçak hangara çekildi
Sabiha Gökçen’de çamura saplanan uçak hangara çekildi