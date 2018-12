Türkan bebek dualarla ve şiirlerle anıldı

Ergene Belediyesi'nin katkılarıyla Yeşiltepe Mahallesi'ne kazandırılan Türkan Bebek Parkı'nda, Bulgaristan'da 1984 yılında baskıcı rejim tarafından Türklere yapılan zulümde annesinin kucağında hayatını kaybeden Türkan bebeğin vefatının 34. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ergene Belediyesi tarafından geçen sene açılışı yapılan Türkan Bebek Parkı'nda bu sene Türkan bebeğin vefatının 34. yıl dönümü anma programı düzenlendi. Anma programına Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, Ergene ve Çorlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Ergene Bulgaristan Göçmen Derneği ile diğer göçmen dernekleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının üye ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel anma programında yapmış olduğu konuşmasında, "Vefatının 34. yılında henüz 1,5 yaşındayken katledilen Türkan bebeğimizi rahmetle anıyorum. 1984'te Bulgaristan'da yapılan ad değiştirme zorbalığı sırasında ve sonrasında Belene kamplarında eziyetler çeken, vefat eden tüm soydaşlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Bilindiği üzere Ergene'mizde çok sayıda göçmen vatandaşımız yaşamaktadır. Her nereden gelmiş olursa olsun tüm vatandaşlarımız da bizim gözümüzde Ergenelidir ve çok değerlidir. Bizler doğumdan ölüme vatandaşımızın her zaman yanında olduk. Geçmişimizi yad etmek ve gelecek nesillere örnek teşkil etmek için 10 Ocak tarihinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Velimeşe Spor Tesislerine Naim Süleymanoğlu'nun adını vererek anısının ölümsüzleştirilmesini sağladık. Yine her yıl düzenlediğimiz geleneksel yağlı güreşlerimize de Kızılcıklı Mahmut Pehlivan adını vererek kültürel zenginliğimiz ve gurur kaynağımız olan atalarımızı yad etme fırsatı bulduk. Geçtiğimiz sene bu günlerde Türkan Bebek Parkı'nın açılışını birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün de anlamlı bir program için burada toplandık. Anılar bizlerin tarihle olan bağlantımızın kaybolmamasını ve sürekli canlı tutulmasını sağlar. Türkan bebeğimizin aziz hatırası da hep bizle yaşamaya devam edecektir. Bir daha bu tip acıların yaşanmamasını diliyorum. Bunun için gelecekte geçmişte olduğundan daha çok birbirimize kenetlenmeli ve özgürlüğün kıymetini bilmeliyiz" dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Ergene halkına da seslenen Başkan Yüksel, "Anadolu'dan Balkanlara, Akdeniz'den Karadeniz'e tüm vatandaşlarımızın kültürel değerlerini Ergene'de yaşatabilmesi için dört buçuk senedir hemşehri derneklerimizle hep yakın ilişkiler içinde olduk. Memleketi neresi olursa olsun her cenahtan vatandaşlarımızı kucaklayarak Ergeneli kimliğinde birleştik. "Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur" sözünü bir kez daha hatırlatarak başta Türkan bebek olmak üzere Bulgaristan'da 1984 olaylarında hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı, vatanı uğruna şehit olan Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Başkan Yüksel'in ardından Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Kaymakam Kızıltoprak, "Türk milleti her zaman mazlumlara kucak açmış büyük bir millettir. Yaşadığımız coğrafyada yüz yıldır, iki yüz yıldır görüyoruz etrafımızda gerek savaşlardan gerekse çeşitli eziyetlerden hep mazlumlara kucak açtık, sizlerde 1930'larda, 40'larda, 50'lerde belki onun daha öncesinde Balkan savaşlarıyla çeşitli zulümlere uğradınız ama bunların en yoğununu da 1980 sonrasında yaşadınız. Bunun bir nişanesi olarak 1984 yılında annesinin kucağında 18 aylık Türkan bebeğimiz katledildi. Bu noktadan ötürü hepinizin hüzünlü olduğunu düşünüyorum. Türkan bebeğimiz için burada bu anıtın yapılması bence çok anlamlı olmuş. Gelecek nesillere Türkan bebeği anlatmamız lazım, Türkan bebek bir defa oldu, bundan sonra olmayacak mı? Tekrar olabilir o yüzden hepimiz akıllı ve bilinçli olmamız lazım. Ben ilçemizde bütün derneklerin bir araya gelmesini, bütün halkımızın bir araya gelmesini bugün dolayısıyla çok önemsedim, bunu burada yaşamaktan dolayı da gerçekten gururluyum hepinize sağ olun diyorum" dedi.

Türkan bebek anısına yazılan şarkıyı kucağındaki oyuncak bebekle seslendiren İrem Durgut adlı kız çocuğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Türkan bebeği anma programı şiirlerin okunmasının ardından son buldu, Ergene Belediyesi program sonunda konuklara pilav ve ayran ikramında bulundu.

Kaynak: İHA