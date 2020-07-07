Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kardeşi Figen Çevik Gezer ile fotoğrafını paylaştı!

Türk Sİnemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray önceki gün sosyal medya hesabından kardeşleri ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Şoray'ın fotoğrafında dikkat çeken ise yıllardır sır gibi sakladığı Figen Çevik Gezer'in de yer alması oldu.

Türkan Şoray kuralı bozdu ve yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kardeşi Figen Çevik Gezer'i ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı gören bir çok hayranı Şoray'ın, Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olduğunu ilk defa öğrendi.

"KARDEŞ GİBİSİ YOK"

Türkan Şoray uzun zamandır görüşemediği kız kardeşleri ile hasret giderdi. Şoray şarkıcı olan kardeşi Nazan Şoray ve gözlerden uzak olan en küçük kardeşi Figen Çevik Gezer ile bir araya geldikleri bu anı ölümsüzleştirdi ve sosyal medya hesabından "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" açıklaması ile paylaştı.