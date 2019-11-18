Türkan Şoray’ın onur konuğu olduğu ’Şahmeran’ etkinliği sona erdi

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk sinemasının ünlü isimlerinden biri olan Türkan Şoray'ın da konuk olarak katıldığı "Efsaneler Kenti Tarsus'ta Bir Efsane Şahmeran" adlı etkinlik sona erdi.

Tarsus'ta Kubat Paşa Medresesi önü ve Şahmeran Sokak'ta gerçekleştirilen ve 2 gün süren etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan "Sultan" lakaplı Türkan Şoray'ın da konuk olarak katıldığı etkinlikte, söyleşiler, hediyelik eşya stantları, sergiler, paneller ve müzikli gösteriler yer aldı. Sanatçı Şoray'ın katıldığı söyleşi programında halkın yoğun sevgisi izdihama neden olurken, etkinliğin ikinci gününde ise yazarlar Neslihan Önderoğlu, Remzi Karabulut ve Erkan Özaydın'ın katıldığı söyleşide "Şahmeran" efsanesi anlatıldı. Amaçlarının Tarsus'u kültürel anlamda canlandırmak olduğunu ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "151 yılı etkinleri kapsamında 151 etkinlik yapmaya karar vermiştik. Gerçekten turizm alanında geri kalan Tarsus'un bir an önce canlandırılması amacındayız. Bu etkinlikler de bunun bir alt yapısı. 2020 yılı bizim için çok önemli, Roma Yolu'nun projesi de Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Buradaki tek bir amacımız var sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Tarsus'un önemi bilinmek zorunda. Düşünün 2 peygamberin kabri biliniyor. Bir tanesi de bizim Tarsus'ta. Şehrimizde tarihi ve kültürel bakımında zengin bir yer. Benim tek istediğim Tarsus'un turizm ile ayağa kalkması. Biz elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray'ın kentten çok mutlu ayrıldığını dile getiren Bozdoğan, "Türk sinemamızın bir efsanesi. Şahmeran'ın Tarsus ile özdeşleşmesi kendilerini çok mutlu etti ve Tarsusluların akın akın gelmesi Türkan Şoray'ı görmek istemiş olmaları çok güzel bir duyguydu" dedi.

Kaynak: İHA