Türkbir, KKTC’de "Dünya Türk Medya Çalıştayı" düzenleyecek

Türk Birliği Dayanışma Derneği'nin KKTC'de 12-15 Mart tarihleri arasında "Dünya Türk Medya Çalıştayı" düzenleyeceği duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Birliği Dayanışma Derneği'nin (TÜRKBİR), Dünya Türk Medya Çalıştayı düzenleyeceği bildirildi. TÜRKBİR tarafından yapılan açıklamada, 12-15 Mart tarihleri arasında KKTC'de düzenlenecek çalıştaya katılacak 35 medya mensubunun resmi ziyaretlerde de bulunacağı ifade edildi. 15 ülkeden basın yayın temsilcileri ile siyaset, eğitim, turizm alanlarında temsilcilerin katılacağı çalıştayda yer alacan ülkeler şöyle:

"Kazakistan, Türkmenistan, Karadağ, Bulgaristan, Makedonya, Özbekistan, Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Fransa, Tacikistan, Afganistan, Kırım, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Karaçay Malkar Türkleri."

Kaynak: İHA