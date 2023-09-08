Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde Fenerbahçe çifte şampiyon oldu

Atletizmde sezonun en prestijli organizasyonlarından olan Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde 2023 şampiyonu, İzmir Atatürk Stadyumu'ndaki final etabıyla belli oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde Fenerbahçe çifte şampiyon oldu

Atletizmde sezonun en prestijli organizasyonlarından olan Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde 2023 şampiyonu, İzmir Atatürk Stadyumu'ndaki final etabıyla belli oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin en prestijli atletizm organizasyonlarından Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu. Organizasyona, toplam 40 branşta, 8 kadın, 8 erkek takımı olmak üzere 16 ekipten 315 sporcu katıldı. İzmir'de yapılan finallerin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, erkeklerde ve kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen ve iki gün süren yarışlar, 7 Eylül'de gerçekleşen müsabakalar ile tamamlandı. Ligin ikinci kademesinde 142 puan toplayan Fenerbahçe Spor Kulübü, toplam 285 puanla şampiyon oldu. ENKA Spor ise toplamda 280 puanla ikinci, Galatasaray 183 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise; Fenerbahçe Spor Kulübü 1. ve 2. kademe sonunda toplamda 285.5 puanla birinci, 285 puan elde eden ENKA Spor ise yarım puan farkla ikinci, 205 puanla Batman Petrol Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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