Turkcell Global Bilgi 20’nci yılında sektörü geleceğe taşıyor

Turkcell Global Bilgi 20'nci yaşını lider olarak geride bırakıyor. 20 yıl önce çağrı merkezi olarak kurulan, bugün ise bir müşteri deneyimi merkezi haline gelen şirket, sektörü geleceğe taşıyacak dijital dönüşüme de hazır duruma geldi.

Son dönemde yaptığı yüksek teknoloji yatırımları ile kendini dijital dönüşüme hazırlayan Turkcell Global Bilgi, geride bıraktığı 20 yılda ülkemizin pek çok şehrinde yaptığı yatırımlarla istihdama katkı sağlayan, evden çalışma modelini ilk kez uygulayan ve sektöründeki ilk Ar-Ge merkezini hayata geçiren şirket olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Türkiye'de 19, Ukrayna'da 6 olmak üzere toplam 25 farklı deneyim noktasına ulaşan Turkcell Global Bilgi, 2018 yılı net satış gelirlerine göre hazırlanan Bilişim 500 Araştırmasında "Çağrı Merkezi Hizmet Sağlayıcı" kategorisinde birincilik unvanını aldı. Şirket bundan sonraki hedefini, bilişim sektörünün en büyük 20 şirketi arasına girmek olarak belirledi.

"Müşteri deneyiminde dijital dönüşüm Turkcell Global Bilgi ile hayata geçiyor"

Müşteri ve çalışan deneyimi üzerine odaklanan, dijital dönüşüme kendini hazırlayan tüm şirketlerin bulundukları sektörde fark oluşturacağına inandığını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, "Müşteri deneyimine verilen önemin her geçen yıl artması sektörümüzü olumlu etkiliyor. Teknolojiye yaptığımız yoğun yatırım sayesinde Turkcell Global Bilgi'nin dijital müşteri deneyimine yönelik hazırlığını tamamladık. Turkishtime dergisi tarafından yapılan "Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri Araştırması'nda sektörde dereceye giren tek Ar-Ge merkezi olduk. Geliştireceğimiz yapay zekâ ve robotik süreç otomasyonu tabanlı iş modelleri ile sektörde fark yaratacağız. Müşteri deneyimi üzerine çalışmalarımızı detaylı anlatan web sitemiz musterimetre.com.tr'yi hayata geçirdik. Deneyim analitiği üzerine yaptığımız çalışmaları artırarak elde ettiğimiz tecrübeleri firmaların dijital dönüşümüne katkı sağlamak için kullanacağız" dedi.

Aynur, Turkcell Global Bilgi'nin 20'nci yıldönümü ile ilgili de "Kuruluşundan itibaren pek çok kişiye sıcak bir yuva olan ailemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA