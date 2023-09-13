Turkcell Olağan Genel Kurulu yapıldı

Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören Türk şirketi Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Turkcell Olağan Genel Kurulu yapıldı

Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören Türk şirketi Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada genel kurul ile ilgili kararlar şöyle açıklandı:

"Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle yapılacak olan bağış ödemelerinin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılmasına karar verilmiştir.

Yıl içinde Tahsin Yazar'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aday gösterilen Melikşah Yasin'in, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

2022 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,0272727 TL (net 0,9245455 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 2.260.000.000 TLtutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, 20 Aralık 2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kuşadası’na turist akını
Kuşadası’na turist akını
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
SSK ve BAĞ-KUR emeklisini heyecanlandıran zam müjdesi! En düşük maaş ne kadar olacak, kimler ne kadar zam alacak? İşte detaylar
BTÜ sanayi işbirliği
BTÜ sanayi işbirliği
Son Haberler
Down Sendromlular Milli Takımı, Avrupa kupasını Başkan Büyükekşi’ye getirdi
Down Sendromlular Milli Takımı, Avrupa kupasını Başkan Büyükekşi’ye getirdi
Fransa’dan radyasyon seviyesi nedeniyle iPhone 12 satışlarının durdurulması talimatı
Fransa’dan radyasyon seviyesi nedeniyle iPhone 12 satışlarının durdurulması talimatı
Aynı daireyi birden fazla kişiye satma iddiasıyla yargılanan sanıkların duruşması ertelendi
Aynı daireyi birden fazla kişiye satma iddiasıyla yargılanan sanıkların duruşması ertelendi
Vali Tavlı, okul ve çevrelerini denetleyerek uyarılarda bulundu
Vali Tavlı, okul ve çevrelerini denetleyerek uyarılarda bulundu
PayFix, BankPozitif’i resmi olarak satın aldı
PayFix, BankPozitif’i resmi olarak satın aldı
Yurtdışına bireysel gönderi ile herkes ihracat yapabilecek
Yurtdışına bireysel gönderi ile herkes ihracat yapabilecek
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Gedik Piliç, Yerel Zincirler Buluşuyor fuarının sponsoru oldu, katılımcılar lezzete doydu
Gedik Piliç, Yerel Zincirler Buluşuyor fuarının sponsoru oldu, katılımcılar lezzete doydu
Kuşadası Belediyesi çocuklar için 6 ayda 41 bin 456 litre süt desteği sağladı
Kuşadası Belediyesi çocuklar için 6 ayda 41 bin 456 litre süt desteği sağladı
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!